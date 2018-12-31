Edirne Valisinden yeni yıl mesajı

Edirne Valisi Ekrem Canalp, yayımladığı yeni yıl mesajında, 2019'un ülkeye ve tüm insanlığa huzur, barış ve mutluluk getirmesini diledi.

"Yeni bir yıla yeni umutlarla ve kendimizden emin olarak toplumun her kesimi ile Edirne'mizi daha ileriye taşıyacağımızın inancıyla giriyoruz" ifadelerini kullanan Canalp, “Yüzyıllar boyunca çok farklı medeniyetlerin barış ve huzur içinde yaşadığı Edirne, diğer bölgelerimize de örnek olmuş ve olmaya devam etmektedir. İlimizdeki ve ülkemizdeki huzur ve barış ortamı, ekonomik, sosyal, kültürel anlamda gelişmelere de olumlu katkılar sunacaktır. Edirne'yi parlak geleceğine taşıma ve Balkanların merkezi konumuna getirme mücadelemiz yeni yılda da devam edecektir” dedi.

“Güvenlik güçlerimiz tarafından her türlü tedbir alınmıştır”

Vali Canalp, Edirne'nin var olan potansiyelini harekete geçirmenin gerekliliğine değinerek, “Ekonomi, turizm ve diğer alanlardaki eksiklerimizi gidermek, komşularımızla ilişkilerimizi geliştirmek ve işbirliği imkanlarını daha da arttırmak, hedeflerimiz arasındadır. Vatandaşlarımızın rahat ve huzurlu bir yılbaşı geçirmesi amacıyla resmi, dini ve özel günlerde olduğu gibi yılbaşı akşamı da herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik güçlerimiz tarafından her türlü tedbir alınmıştır” ifadelerini kullandı.

“2019'u yeni umutlarla karşılıyoruz”

Serhat şehri Edirne ve ülke için üzüntü ve sevinçleriyle 2018 yılının geride bırakıldığını belirten Vali Canalp, “2019'u yeni umutlarla karşılıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle; sevgi, kardeşlik, hoşgörü ve dayanışma duygularının hakim olduğu yeni yılın, ülkemize ve tüm insanlığa huzur, barış ve mutluluk getirmesi diler, vatandaşlarımızın ve mesai arkadaşlarımın aileleri ile birlikte sağlıklı ve başarı dolu bir yıl geçirmelerini temenni ederim” dedi.