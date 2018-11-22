Edirne ve Kırklareli Diş Hekimleri Odası Başkanı Çaylı: "İşsiz diş hekimleri kaçınılmaz olacak"

Edirne ve Kırklareli Diş Hekimleri Odası Başkanı Ahmet Haluk Çaylı, "Önlem alınmazsa önümüzdeki 10 yıl içerisinde işsiz diş hekimleri ve başka meslek alanlarında çalışan diş hekimleriyle karşı karşıya gelinmesi kaçınılmaz olacaktır" dedi.

Edirne'de Bilimsel Diş Hekimliğinin 110'uncu yılı çerçevesinde Atatürk Anıtı önünde diş hekimleri tarafından çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Törende Edirne Belediyesi Bandosu eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

"İşsiz diş hekimleri kaçınılmaz olacak"

Programda konuşan Edirne ve Kırklareli Diş Hekimleri Odası Başkanı Ahmet Haluk Çaylı diş hekimliği fakültelerinin fazlalığına dikkat çekerek, "Son 10 yıldır diş hekimliği eğitimi alanında insan gücü ve planlaması ile bağdaşmayacak şekilde art arda diş hekimliği fakülteleri açılmış ve öğrenci kontenjanlarında kaygı verici artışlar olmuştur. 2002 yılında 19 olan diş hekimliği fakülte sayısı bugün 86'ya çıkmıştır. Bu 86 fakültenin 63'ünde eğitim verilmektedir. Geri kalan 23 fakültede gelecek yıllarda eğitim verilecektir. 2005 yılında 960 olan kontenjan, 2018 yılında 63 fakültede, 4 bin 991 sayısına ulaşmıştır. Önlem alınmazsa önümüzdeki 10 yıl içerisinde işsiz diş hekimleri ve başka meslek alanlarında çalışan diş hekimleriyle karşı karşıya gelinmesi kaçınılmaz olacaktır. AB ülkelerindeki diş hekimliği fakülte ve diş hekimleri sayısı ülkemiz verileriyle karşılaştırıldığında sonuç pek iç açıcı olmadığı saptanmıştır. AB ülkelerinde diş hekimi başına düşen kişi sayısı bin 500. Türkiye'de ise bu sayı 2 bin 300 civarındadır. Gelişmiş ülkelerde diş hekimine başvuru sıklığı yıllık kişi başı 5, ülkemizde ise 0,9'dur. ADSM'lerin açılmasının ardından bu oranın 1 olduğu tahmin edilmektedir. Diş Hekimliği Günü ve Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası'nı kutlar tüm meslektaşlarımıza sevgi ve saygılarımızı sunarım" dedi.

"Mikropların giriş yeri ağız ve burundur"

60 yıllık diş hekimi Tekin Sayınbaş'ın da konuşmasında, "Bugün Türkiye'de Diş Hekimliği Eğitimlerinin başlangıcının 110'ncu yılıdır. Biz bu kapsamda bu günü Ulusal Diş Hekimliği Günü olarak kutluyoruz. Bu tarih ağız ve diş sağlığının halka mal edilmesi ve diş hekimleri için yeni açılımlara hareket noktası için bir ışık, bir işarettir. Hekimliğin bütün dallarında olduğu gibi diş hekimliğinde de çalışmak için zaman ve mekan kısıtlaması yoktur. Gece-gündüz, kar-kış düşünmeden sosyo-ekonomik ve fiziksel şartlar ne olursa olsun şifa vermek ışık vermek, insanları bilinçlendirmek bizim işimiz. Düşünün ki bütün mikropların giriş yeri ağız ve burundur. Bu bakımdan mesleğimiz a'dan z'ye kadar hekimliğin bütün dallarından birinin çıkış noktasıdır. Biz diş hekimleri toplumu millet halinde birleştiren, bilgi, meslek ve hizmet dalarından biriyiz. Zincirin kuvvetli bir halkasıyız. Bizler bugün de zincirin gerisinde ve teknolojiden uzak kalmamak için ileri adımlar atmak için bilgimizi her gün yenileyerek çağa uydurmak zorundayız. Ben meslekte 60 yılımı doldurdum. Genel olarak şunlara temas etmek istiyorum. Hizmette geri kalmamak için var gücümüzle çalışırken hipokratın bize verdiği yeminimiz doğrultusunda ırk milliyet ve cinsiyet farkı gözetmeksizin bütün insanlara hizmete her zaman hazırız ve bunu kutsal bir görev olarak görüyoruz. Benim mesleğe başladığım yıllarda Türkiye'de yalnızca İstanbul Üniversitesinde diş hekimliği fakültesi vardı ve yılda yalnız 60 kişilik kontenjan vardı. Bugün yalnız 86 tane diş hekimliği fakültesi var ve dünya çapında bir çınar olduk. Edirne'de 40 civarında arkadaşımız Türkiye'nin batı ucunda bu çınarın uç dalları olarak hizmet vermekten zevk alıyoruz. Bütün arkadaşlarımızla gurur duyuyoruz ve bizi yetiştirenlere öpülesi ellere, kariyer kazandıran hocalarımıza, devletimize Atatürk'ün manevi huzurunda minnet ve şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.