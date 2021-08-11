Edirne Vergi Dairesi Başkanı Aslan, ETSO Başkanı Zıpkınkurt ile bir araya geldi

Emre Alp'i ziyaret ederek, kanun değişiklikleriyle ilgili bilgi verdi.

Ziyarette 9 Haziran 2021 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile ilgili bilgilendirme sağlandı.

Edirne Vergi Dairesi Başkanı Ergün Aslan, “Yapılandırma Kanunuyla birlikte vatandaşlarımızın kamuya olan borç yükü azalacak, borçlar taksitler halinde ödenebilecek, vergiler, vergi cezaları, idari para cezaları ve ecri misillerle ilgili ihtilaflar sonlandırılacak, devam eden vergi incelemeleri ve takdir işlemleri için kanundan yararlanılabilecek, beyan edilmemiş veya eksik beyan edilmiş vergiler için pişmanlıkla veya kendiliğinden beyan yapılabilecek, geçmiş yıl beyanları artırılarak vergi incelemesine muhatap olunmayacak, işletme kayıtları gerçek duruma uygun hale getirilebilecektir” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt ise, “7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun, çeşitli alanlarda düzenlemeler yapan ve toplumun her kesimine hitap ederek önemli kolaylıklar sağlandığını görüyoruz” ifadeleri kullandı.