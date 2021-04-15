“Edirne vilayeti hapishaneleri” konferansı gerçekleştirildi

Trakya Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından 2020 yılından itibaren düzenli olarak gerçekleştirilen Edirne Konferansları'nın 6. Osmanlı'nın Son Döneminde Edirne Vilayeti Hapishaneleri başlığı ile gerçekleştirildi.

Edirne'nin siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik tarihine ışık tutmak amacıyla gerçekleştirilen “Edirne Konferansları” alanında uzman araştırmacı, yazar ve akademisyenler konuk etmeye devam ediyor. Edirne Konferansları'nın altıncısı Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Kurtuluş Demirkol tarafından “Osmanlı'nın Son Döneminde Edirne Vilayeti Hapishaneleri” başlıklı sunumu ile çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Doç. Dr. Kurtuluş Demirkol sunumunun başında, doktora tez konusu olarak “Edirne Vilayeti Hapishaneleri”ni seçtiğini, bu konuyu belirlemesinde sebepleri arasında, Edirne'nin Osmanlıya uzun yıllar başkentlik yapmasının yanında, Bulgar olaylarının olması dolayısıyla asayiş probleminin çok fazla olması olduğunu belirtti. Doç. Dr. Kurtuluş Demirkol, Konferansta II. Meşrutiyet döneminde Edirne Vilayeti Hapishanesi olarak hizmet veren Deveci Han ve kadın mahkumlar için Deveci Han yanındaki Nisa Hapishanesi'nden bahsederek “Hapishaneler Osmanlı'da Tanzimat dönemi ile görülmeye başlamış ve modernleşmenin bir sonucu olmuştur. Günümüzde var olan Deveci Han, Edirne vilayetinin ilk hapishanesidir ve en ağır suçluların cezasını çektiği yerdir. Mahkumlar, Edirne vilayeti ve çevre vilayetlerden gelen mahkumlardan oluşuyordu. Hapishanenin kapasitesi 200 kişi olmasına rağmen 400 mahkum bulunuyor ve mahkumlara günde sadece yarım ekmek ve su veriliyordu. Mahkumlar çok fakir, elbiseleri yırtık ve yatacak döşekleri dahi yoktu. 1880'lere doğru kömür, elbise ve yiyecek yardımları yapılmaya başladı. Balkan Harbinde hapishane yerle bir olarak çok büyük zarar görüyor ve içindeki mahkumlara ne olduğu ile ilgili herhangi bir bilgiye ulaşılamıyor. Büyük zarar gören Deveci Han'ı dönemin Valisi Ahmet İzzet Paşa tarafından yeni baştan inşa ettirilmiştir” dedi.

Akademisyen, öğrenci, üniversite personeli ve Edirne halkından katılım gösterdiği konferans soru-cevap kısmıyla sona erdi. “Edirne Konferansları”nın 7.'sinin, Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.