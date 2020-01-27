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Edirne yanınızda, Elazığ

Elazığ’da yaşanan 6.

Elazığ'da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremde mağduriyet yaşayan vatandaşların yaralarını sarabilmek adına başlatılan yardım kampanyasında toplanan yardımlar depremzedelere gönderilmek üzere yola çıktı.


Elazığ'da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Edirne Belediyesi yardım kampanyası başlattı. Edirneliler, Elazığ'da mağduriyet yaşayan vatandaşların yaralarını sarabilmek adeta tek yürek oldu ve evlerinde bulunan battaniye, yorgan, mont, kaban gibi kışlık giyecekleri Elazığlı vatandaşlara ulaştırılması için Edirne Belediyesi'ne getirdi. Edirne Belediyesi'ne getirilen yardımlar, belediye personeli tarafından kadın, erkek ve çocuk giysini olarak tek tek ayrılarak kolilere yerleştirildi. Kampanya kapsamında 65 çuval battaniye ve 330 büyük boy koli kışlık kıyafet Elazığ'a gönderilmek üzere kamyona yüklendi.

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