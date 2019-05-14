Edirne'de Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla düzenlenen kutlama programında konuşan Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, açıklanan buğday taban fiyatının çiftçi için yetersiz olduğunu söyledi.

14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle Atatürk Anıtı'na çelenk sunan çiftçi kuruluşları ve sivil toplum örgütleri törenin ardından Edirne Ziraat Odası'nda bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

Edirne Ziraat Odası'nda gerçekleştirilen basın açıklamasında konuşan Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, geçtiğimiz günlerde açıklanan buğday fiyatının yetersiz olduğunu ve beklentilerin altında kaldığını söyledi. Yurt dışından gümrük vergisi olmadan buğday ithal edilmesini de eleştiren Arabacı, "Bakanlığımızın belirlediği buğday fiyatı, üretim maliyetlerimizin yüksek olmasından dolayı beklentimizin altında kaldı. Çünkü gübreye, ilaca, mazota ve diğer girdilerde yüzde yüze yakın artış yaşandı ancak buğdaydaki artış yüzde 29'da kaldı. Bizim beklentimiz buğdayın kilogram fiyatının bin 600 - bin 700 lira civarında olmasıydı. Çiftçinin ayakta kalabilmesi için bu rakamların olması gerekiyordu, bu rakamlar üreticiyi sevindirirdi. Ama maalesef ki bu rakamların altında kaldı. Biz bakanlığımıza buradan tekrar sesleniyoruz. Bir düzenleme yapılırsa üreticimiz sevinecektir” dedi.