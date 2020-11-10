Edirne'de 09.05'de hayat durdu

Edirne'de, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yıl dönümünde anma etkinlikleri düzenlendi. Saatler 09.05'i gösterdiğinden kentte hayat adeta dururken, sürücüler araçlarından inerek saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete intikalinin 82. yılında tüm yurtta olduğu gibi Edirne'de de düzenlenen törenle anıldı.

Atatürk Anıtı'ndaki törene Edirne Valisi Ekrem Canalp, askeri erkan ve il protokolü ile vatandaşlar katıldı.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte yollardaki trafik akışı durdu, vatandaşlar araçlarından inerek, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı'nı söyledi.

“Yurdumuzu, milletimizi düşmanlardan koruduğu için”

Motosikleti ile tören alanına gelen bir vatandaş ise yanında taşıdığı Türk Bayrağı'nı açtı. Basın mensuplarına açıklamada bulunan Hakan Çetin isimli vatandaş, “Atatürk'ümüzü anmak için. Bugünleri bize bağışladığı için. Yurdumuzu, milletimizi düşmanlardan koruduğu için. Türkiye Cumhuriyeti'ni bağışladığı için, onu anmak için geldim” dedi.