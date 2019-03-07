Edirne'de 10 bin kutu kandil simidi dağıtıldı

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Saraçlar Caddesi'nde vatandaşlara Kandil Simidi ikramında bulunarak, vatandaşların kandillerini kutladı. Kandil simidi ikramlarını geleneksel hale getirdiklerini belirten Gürkan, "Hayırlı kandiller olmasını temenni ediyorum. İnşallah insanların ağız tadıyla, huzurlu bir şekilde, adalet içerisinde yaşayacağı bir dünyanın temelleri atılır. Hiçbir çocuğun geceleri aç yatmayacağı, adalete olan güven duygusunun zedelenmediği, şehrimizin ve ülkemizin ekonomik yönden kalkındığı, refah ve mutluluğun eşit bir şekilde yayıldığı bir Türkiye diliyorum. Bütün Müslümanların, inananların dualarının kabul olmasını diliyorum" dedi.

Gürkan, Regaip Kandilin'nde de diğer kandillerde olduğu gibi yine 10 bin adet kandil simidini Saraçlar Caddesi başta olmak üzere, şehrin 24 mahallesine ikram ettiklerini söyledi.