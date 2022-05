Edirne'de 100 bine yakın ziyaretçinin katılımıyla ‘Kakava ateşi' yandı

Edirne'de her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde düzenlenen yurtiçi ve yurtdışından on binlerce turistin katılımıyla gerçekleştirilen Kakava Hıdırellez Şenlikleri, dev ateşin yakılmasıyla başladı. Kente akın eden on binlerce kişi doyasıya eğlendi.

2017 Aralık ayında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesine giren ve her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanan, baharın müjdesi Kakava Hıdırellez Şenlikleri, korona virüs salgını nedeniyle 2 yıldır sembolik olarak kutlanıyordu. Normalleşme dönemiyle birlikte bu yıl ise, daha coşkulu ve daha kalabalık şekilde kutlanmaya başladı.

Tüm zamanların rekoru kırıldı

Türkiye'nin çeşitli illerinden ve Yunanistan ile Bulgaristan başta olmak üzere birçok ülkeden Edirne'ye gelen on binlerce ziyaretçi Kakava ateşinin yakılmasına saatler kala ateşin yakılacağı Sarayiçi'ne akın etti. 100 bine yakın ziyaretçinin katılımıyla gerçekleşen şenlikte tüm zamanların rekoru kırıldı. Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve protokol üyelerinin, hazırlanan dev ateşi yakmasıyla başlayan şenliklerde baharın gelişi doyasıya kutlandı.

Ortaya birbirinden renkli görüntüler çıktı

Edirneli vatandaşların yanı sıra Türkiye'nin birçok ilinden ve birçok ülkeden Edirne'ye gelen on binlerce kişinin 9/8 roman havaları eşliğinde saatlerce sürünce eğlenceleri ortaya birbirinden renkli görüntüler çıkardı. Roman vatandaşların giydiği rengarenk kıyafetler ilgi odağı oldu. Müziğin ritmine kendilerini kaptıran vatandaşlar gönüllerince eğlendi.