Edirne'de ‘100 Yaş Üstü Eserler' fotoğraf sergisi

Fotoğraf sergisinde dereceye girenlere ödülleri Vali Ekrem Canalp tarafından verildi.

İl Kültür Müdürlüğü tarafından Instagram üzerinden Ocak ayı içeresinde yapılan Edirne 100 Yaş Üstü Eserler Fotoğraf yarışmasında dereceye giren fotoğraf sanatçıları ödüllerini Edirne Valisi Ekrem Canalp'ın elinden aldı. İlk üçe giren ve sergileme ödülüne layık görülen fotoğraflar Valilik girişinde sergilendi. Ödül töreninin ardından fotoğraf sergisini gezen Vali Canalp fotoğrafların hikâyeleri hakkında da bilgiler aldı.

Vali Canalp, fotoğraf sergisini inceledikten sonra yaptığı açıklamada, “Buna benzer aktiviteler mutlaka sürekli olmadır. Kırkpınar'da da 'Kadın gözüyle Kırkpınar' temasıyla bir yarışma yapsak olur mu, diye bir öneri geldi, bence harika olur. Kırkpınar pek çok açıdan ele alınmış, değerlendirilmiştir ancak 'Kadın gözüyle Kırkpınar' dediğimizde farklı bir durum ortaya çıkıyor. Benzer mahiyetteki etkinlikleri bundan sonra yapmaya ve desteklemeye devam edeceğiz” dedi.