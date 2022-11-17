Edirne'de 11 bin adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Edirne'de polis ekiplerince bir çekici ve dorsesinde yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 11 bin adet elektronik sigara ele geçirildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri kaçak ürüne geçit vermiyor. Alınan bilgiye göre KOM Şube ekipleri, tır şoförü Y.Ç. idaresindeki çekici ve bu çekiciye bağlı dorsede arama yaptı. Yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 11 bin adet elektronik sigara ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli tahkikata başlandı.