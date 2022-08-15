İhlas Haber Ajansı

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Edirne'de 110 yabancı uyruklu göçmen sınır dışı edilmek üzere İstanbul'a gönderildi

Edirne’de güvenlik güçlerince yakalanan 110 yabancı uyruklu göçmen, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İstanbul’a gönderildi.

Edirne'de güvenlik güçlerince yakalanan 110 yabancı uyruklu göçmen, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İstanbul'a gönderildi.


Edirne'de düzensiz göçle mücadele faaliyetleri çerçevesinde güvenlik güçlerince yakalanan 110 uyruklu uyruklu göçmen, Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere jandarma eşliğinde otobüslerle İstanbul Havalimanı'na gönderildi. Yabancı uyruklu göçmenlerin charter seferi ile ülkelerine gönderileceği belirtildi.

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