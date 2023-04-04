Edirne'de 112'nin önemini resmeden öğrenciler ödüllerine kavuştu

Edirne'de 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü tarafından öğrencilere 'tüm acil çağrılar için 112 Acil Çağrı' bilincinin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen '112 Hayat Kurtarır' temalı resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri düzenlenen törenle verildi.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü binasında düzenlenen ödül töreninde öğrenciler, resimlerindeki düşüncelerini anlattı. Her biri ayrı anlam ifade eden resimler büyük takdir topladı.

112 Acil Çağrı numarasının bilinirliğini artırmak ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan ve toplam 46 öğrencinin katıldığı yarışmada Meriç İlçesi Şehit Öğretmen Aydın Yılmaz Ortaokulu öğrencisi Duru Erman birinci, Uzunköprü Gazi Turhan Bey Ortaokulu öğrencisi Dilan Ataş ikinci, Uzunköprü Yunus Emre Ortaokulu öğrencisi Nisa Öykü Öztürk ise üçüncü oldu. Dereceye giren öğrenciler, ödüllerini 112 Çağrı Merkezinde düzenlenen törenle aldı.

Törende konuşan Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, öğrencilerin hepsinin anlamlı ve birbirinden güzel resimler yaptığına değindi.

Öğrencilerin büyüdüklerinde 112'yi bilmeleri açısından şimdiden güzel eğitim aldıklarını söyleyen Arpacı, yaptıkları resimlere de bunu yansıttıklarını belirtti. Yarışmanın düzenlenmesinde emeği olan herkese teşekkür eden Arpacı, öğrencileri tebrik etti.

Edirne Valiliği 112 Çağrı Merkezi Müdürü İsmail Öztuna, "112 Hayat Kurtarır" temalı yarışmaya katılan öğrencilere teşekkür etti.

"112 Hayat Kurtarır" temalı resim yarışmasında ilk 10'a girdiğini söyleyen Abalar Ortaokulu öğrencisi Ayşe Tamir, "Resmimde bir kalbe yer verdim çünkü 112'nin yardımlarıyla binlerce hayat kurtulduğu için kalbimize bağlı olduğunu düşünüyorum" dedi.

Şehit Öğretmen Aydın Yılmaz Ortaokulu öğrencisi Duru Erman, "Resmimde 112'nin hayat kurtardığını göstermek istedim. Ambulansı hayat kurtarırken, polisi suçluları yakalarken ve itfaiyeyi kediyi kurtarırken çizdim. 112'yi gereksiz yere meşgul etmemeliyiz. Çünkü bu sefer yardıma ihtiyacı olanlara ulaşamayıp, hayat kurtaramıyorlar" şeklinde konuştu.