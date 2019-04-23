Edirne'de 12. Uluslararası Öğrenci Buluşması

Uluslararası Öğrenci Buluşması'nın Edirne'de 28-29 Nisan tarihleri arasında yapılacağını bildirdi.

Trakya Uluslararası Öğrenciler Derneği Başkanı Hakan Çalışkan, "Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği olarak kurulmuş olduğumuz 2013 yılından bu yana dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye, Edirne'ye gelip eğitim ve öğrenim görerek kendilerine mutlu bir gelecek ve ideal bir hayat kurma hayali taşıyan uluslararası öğrencilerimize kol kanat geriyoruz. Modern çağın tuzaklarına karşı, daha yolun başında olan binlerce gencin elinden tutarak onlarla birlikte daha adil ve onurlu bir dünya inşa etme yolunda yıllardır emin adımlarla yürüyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl bir kez daha kıtaları, kültürleri ve renkleri görkemli bir buluşmanın çatısı altında bir araya getiriyoruz" dedi.

Çalışkan, "Uluslararası Öğrenci Buluşması programı ile uluslararası öğrenciler kendi ülkelerini ve kültürlerini halkımıza aktaracaklar, aynı zamanda bu program ile de kardeş coğrafyaları bir araya getirirken kültürel bağları hem sağlamlaştırmayı, hem de yenilerini inşa etmeyi amaçlamaktayız. Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği olarak, bu yıl bir kez daha kıtaları, kültürleri ve renkleri görkemli bir buluşmanın çatısı altında bir araya getiriyoruz. Üyesi olduğumuz Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) tarafından organize edilen ve her yıl düzenleyerek bir marka haline getirdiği bu yıl 'Doğu'dan Batı'ya Adil Bir Dünya' sloganı ile gerçekleştirilecek olan 12. Uluslararası Öğrenci Buluşması etkinlikleri 51 ülke toplam 91 şehri kapsayacak. 4 Mayıs'ta İstanbul'da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle yapılması planlanan final programıyla sona erecek. Şehrimizdeki etabına tüm Edirne halkını bekliyoruz. Halkımız ülke tanıtım stantlarını ziyaret ederek, öğrencilerimizle sohbet ederek bir günde 20'ye yakın farklı ülkenin kültürlerini ve özelliklerini öğrenerek bir nevi devri alem yapma imkanı bulacak. Ayrıca bu sene kültür şöleninin yanında sportif etkinliklerimizde olacak. Mini golf sahaları kurulacak, zeka oyunları ve mas güreşi alanları oluşturulacak. Bizlere destek olan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.