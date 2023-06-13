Edirne'de 129 personel göreve başladı

Trakya Üniversitesinde hemşire, sağlık teknikeri, büro personeli, destek personeli, kadrolarına KPSS B grubu puan sıralamasına göre yerleşen 129 yeni çalışan, 3 günlük bilgilendirme ve iş başı eğitim süreçlerinin ardından görevlerine başladı.

Yeni personellere, Hizmet İçi Eğitim Kurulu Danışma Kurulu Üyesi Eğitim Fakültesi öğretim elemanlarınca hazırlanan yüz yüze eğitimler verildi. Eğitimin son gününde göreve yeni başlayan çalışanlarla bir araya gelen Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, üniversiteyi daha ileriye taşıyacak çalışmalarında kendilerine başarılar diledi. Prof. Dr. Tabakoğlu, “Türkiye'nin yeni yüzyılına hazırlanıyoruz. Bu yüzyılın komutanları sizler olacaksınız, sizlerin çalışmaları ve sizlerin yetiştirdiği evlatlar yön verecek geleceğe. İnşallah o güzel geleceği birlikte görmek nasip olur” dedi.

Trakya Üniversitesi olarak çok büyük bir aile olduklarını vurgulayan Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, “Bu büyük aileye yeni katılan 129 çalışanımıza hoş geldiniz demek, heyecanlarını ve mutluluklarını paylaşmak için bir araya geldik. Onların katacağı dinamizm ve güçle hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz. Yeni çalışma arkadaşlarımız ve tüm Trakya Üniversitesi ailesi ile yeni değerler üretmeye, verdiğimiz hizmet ve eğitimlerin kalite çıtasını yükseltmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.