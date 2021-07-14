Edirne'de 15 Temmuz kahramanlık türküleri seslendirildi

Trakya Üniversitesi Senatosu, kahramanlık destanının yazıldığı 15 Temmuz'u, milli birlik ve beraberlik vurgusuyla kutlamak amacıyla özel bir gündemle toplandı.

Türkiye'nin milli birlik ve beraberliğine kast edilmek amacıyla 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen fakat milletin azmi ve kararlılığı sonucu başarısızlığa uğrayan darbe teşebbüsü beşinci yılında, Trakya Üniversitesi'nde de çeşitli etkinliklerle anıldı. Bu yıl Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen anma etkinliklerinde, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimiz ile kahraman gazilerimizi bir kez daha saygı ve minnetle anıldı.

Balkan Kongre Merkezinde, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu başkanlığında toplanan Trakya Üniversitesi Senatosu, 15 Temmuz özel gündemiyle toplanarak halkın zaferiyle sonuçlanan darbe girişimini kınadı. Senato toplantısı öncesi Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı lisans öğrencileri, şehitler adına “Kahramanlık Türküleri” konseri verdi. Senato üyeleri tarafından büyük bir ilgiyle izlenen konserde Çanakkale Türküsü başta olmak üzere çok sayıda kahramanlık türküsü seslendirildi.

"Balkan Savaşlarında ve Çanakkale Savaşında geldikleri gibi 15 Temmuz'da da geldiler"

Senato toplantısı öncesinde senato üyelerini selamlayan Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Türk demokrasi tarihinin dönüm noktalarından biri olan 15 Temmuz'un milletin cesareti ve kararlılığı sonucu destansı bir kahramanlığa dönüştüğünü belirtti. 15 Temmuz 2016'da Türkiye Cumhuriyeti'nin birliğine, demokrasisine ve milli iradesine karşı bir saldırı gerçekleştiğine dikkat çeken Rektör Erhan Tabakoğlu, “Yüzlerce yıldan bu yana bizimle, medeniyetimizle ve aziz milletimizle savaşan bir anlayış nasıl ki Balkan Savaşlarında ve Çanakkale Savaşında geldiyse 15 Temmuz'da da geldi. Bu darbe teşebbüsü tamamıyla uzun süredir düşünülmüş ve tasarlanmış bir aklın girişimiydi. Bizlerin duygularını sömüren kalleşçe bir saldırıydı. Amaçları, bu cennet vatanı parçalamak, Türkiye'yi Suriye'ye ve Irak'a dönüştürmekti. Şükürler olsun ki bu alçak ve menfur kalkışma girişimi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile harekete geçen aziz milletimiz ve güvenlik güçlerimiz tarafından bertaraf edildi. Adeta çıplak ellerle bu girişime dur diyen milletimiz, tarih boyunca hiçbir esareti kabul etmeyen yüce milletimiz, devletinin bekası söz konusu olduğunda neler yapabileceğini tüm cihana bir kez daha gösterdi” dedi.

“Bir olalım, birlikte olalım, hazırlıklı olalım”

15 Temmuz zaferinin milletin gerçek kudreti ve manevi gücünün yanı sıra bağımsızlığını, onurunu ve vatanını müdafaa gayretinin en büyük ispatı olduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, “15 Temmuz, bir darbe girişiminin ötesinde bu topraklarda oynanan oyunlara ve emperyalist güçlere karşı ülkemizin ve milletimizin çığlığıdır. Daha öncekiler gibi tekrar gelecekler. Çünkü bu topraklarda yaşıyor olmak, Türk olmak, bu dine mensup olmak onlar için yeterli. O yüzden biz bir olalım, birlikte olalım ve hep birlikte hazırlıklı olalım. Ancak bilmeliler ki, ihanet nereden gelirse gelsin, biz mücadeleden vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.

Daha sonra senatonun gündem maddelerine geçildi. Rektör yardımcıları Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu, Prof. Ahmet Hamdi Zafer ve Prof. Dr. Murat Türkyılmaz ile Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Sezgin'in de yer aldığı toplantı sonrası senato üyeleri hep birlikte 15 Temmuz Şehitler Yolu'nda saygı yürüyüşü yaptı.