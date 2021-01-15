Edirne'de 155 litre kaçak alkol ele geçirildi

Edirne'de jandarma ekiplerince, Moldova'dan gelen ve Hamzabeyli sınır kapısından giriş yapmak isteyen 2 araçta yapılan aramada, çeşitli cins ve markalarda 115 adet şişe içerisinde toplam 155 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca Moldova'dan kaçak yollarla Türkiye'de satışı yapılacak olan kaçak alkollü içkinin olduğu şüpheli 2 araç tespit edildi. Hamzabeyli gümrük sahasında, Gümrük Müdürlüğü görevlileri ile birlikte yapılan aramada çeşitli cins ve markalarda olmak üzere 115 adet şişe içerisinde toplam 155 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Ele geçirilen kaçak alkollere el konularak, 7 Moldovalı ve 1 Bulgaristanlı olmak üzere toplam 8 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla mücadele Kanununa muhalefet suçundan adli tahkikat başlatıldı.