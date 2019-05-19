Edirne'de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk gençliğine hediye ettiği 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100'üncü yılı Edirne'deki törenlerle kutlandı.

Sabah saatlerinde gerçekleştirilen törende vatandaşlar Atatürk Anıtı önünde buluşurken, Saraçlar Caddesi'nde de 8 ülkeden ekiplerin katılımıyla 'Gençlik Şenliği' düzenlendi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve 18 silah arkadaşıyla Samsun'a çıkarak milli mücadelenin ateşini yaktığı 19 Mayıs 1919'un 100'üncü yılı Edirne'de coşkuyla kutlandı.

Kutlama törenleri gençlik kortejinin 25 Kasım Stadı'ndan Atatürk Anıtına yürüyüşüyle başladı. Kortej protokol eşliğinde Atatürk Anıtı'na geçti. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Zekeriya Bayrak'ın müdürlüğün çelengini anıta sunmasıyla başlayan törene Ak Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Edirne Belediye Bandosu eşliğinde saygı duruşunda bulunulup İstiklal marşı okunan törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak yaptı. Ak, 19 Mayıs2ın aziz milletimizin özgür ve bağımsız olarak yaşama kararlılığını tüm dünyaya gösterdiği istiklal yürüyüşünün başlangıç tarihi olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından Anıt önündeki tören sona erdi. 19 Mayıs kutlamaları Saraçlar Caddesi'nde düzenlenen 'Gençlik Şenliği' ile devam etti. Şenlik kapsamında Kuzey Makedonya, Bulgaristan, Sırbistan, Romanya, Moldova ve Bosna Hersek'ten gelen ekipler caddede kurulan sahnede halk oyunları gösterileri sergiledi. Öte yandan etkinlikler kapsamında 81 il ve 22 ülkede eş zamanlı olarak Atatürk'ün Samsun'a çıkışı ile milli mücadelenin 100'üncü yılını anmak adına 'Atabarı' oyunu oynandı.