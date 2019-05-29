Edirne'de 2 bin 513 adet kaçak parfüm ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, 14 Mayıs'ta saat 16.00 sıralarında otoban gişeler mevkiinde, durumundan şüphelenilen B101BJD Romanya plakalı araç, Edirne KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince durduruldu. Araçta yapılan aramada, şahıslara ait olduğu tespit edilen 2 bin 513 adet değişik marka ve gramajlarda gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan Y.E. ve M.Y. isimli şahıslar gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.