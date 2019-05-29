İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Edirne'de 2 bin 513 adet kaçak parfüm ele geçirildi

Edirne Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince bir araçta yapılan aramada 2 bin 513 adet gümrük kaçağı parfüm ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 14 Mayıs'ta saat 16.00 sıralarında otoban gişeler mevkiinde, durumundan şüphelenilen B101BJD Romanya plakalı araç, Edirne KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince durduruldu. Araçta yapılan aramada, şahıslara ait olduğu tespit edilen 2 bin 513 adet değişik marka ve gramajlarda gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan Y.E. ve M.Y. isimli şahıslar gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.