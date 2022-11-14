Edirne'de 2 otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde kavşaktan dönmeye çalışan kontrolsüz sürücü ana yoldan gelen araca çarptı, 2 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Uzunköprü-Keşan kara yolu üzerinde meydana geldi. Kaza, edinilen bilgiye göre, 22 UL 104 plakalı araç Uzunköprü istikametinden Keşan istikametine seyir halinde iken kavşaktan kontrolsüz çıkan 17 ACN 854 plakalı aracın, 22 UL 104 plakalı araca arkadan çarpmasıyla meydana geldi. Can kaybının yaşanmadığı kazada, araçta yolcu olarak bulunan 2 kişi araçtan bir süre dışarı çıkamadı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan ve araçta yolcu olarak bulunan isimleri öğrenilemeyen yaralılar ambulanslarla Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada araçlarda ağır hasar meydana geldi. Araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.