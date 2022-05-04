Edirne'de 2 yıl aradan sonra 'Kakava' yoğunluğu yaşanıyor

Edirne'de her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde düzenlenen ve bu yıl 100 bin ziyaretçinin katılması beklenen Kakava Hıdırellez Şenlikleri öncesi Edirne'de otellerde yer kalmadı. Binlerce ziyaretçilerin çevre illerde konakladığı Edirne'de saatler öncesinden Kakava yoğunluğu yaşanmaya başladı.

2017 Aralık ayında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesine giren ve her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanan, baharın müjdesi Kakava Hıdırellez Şenlikleri'ne sayılı saatler kala Edirne'de tarihi kalabalık yaşanıyor. Korona virüs salgını tedbirleri çerçevesinde 2 yıldır gerçekleştirilemeyen Kakava Hıdırellez Şenliklerinin bu yıl izlemek isteyen 10 binlerce vatandaş Edirne'ye akın etti. Kent merkezinde bulunan otellerde yer kalmazken, çok sayıda ziyaretçi Kırklareli başta olmak üzere çevre illerde konaklamaya başladı. Komşu ülkeler Bulgaristan ve Yunanistan'dan da binlerce turistin katılması beklenen şenliklere ziyaretçi sayısı 100 bin olarak öngörülüyor.

Bereket, sağlık, kısmet, neşe, şans, barış, huzur ve hoşgörü getirmesi için Kakava ateşinin yakılmasına saatler kala Edirne'ye gelen ziyaretçiler aylar öncesinden rezervasyon yaptırdıkları otellerine gelip eşyalarını bıraktıktan sonra çarşıda alışveriş yapmaya başladı. Ramazan Bayramı dolayısıyla kentte yaşanan yoğunluk, Kakava Hıdırellez Şenlikleri'ne gelen kişilerin yoğunluğuyla birleşince çarşılarda adım atacak yer kalmadı. Ziyaretçi akınıyla adeta çifte bayram yaşayan kent esnafı, mutlu olduğunu söyledi.

Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri Edirne'nin en güzel geleneklerinden birisi olduğunu ifade eden Sevil Özer, “Sarayiçi Kırkpınar meydanında oturup göreneğimizi geleneğimizi orada kutlarız. Ramazan Bayramı nedeniyle de bugün büyük bir yoğunluk var. Yarın orada da büyük bir kalabalığın olacağını düşünüyorum. Yarın bu güzel etkinlikte tekrar buluşuruz inşallah” dedi.