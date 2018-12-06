Edirne'de 20. Bölge ASKOM Olağan Toplantısı yapıldı

Edirne'de, 20. Bölge Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi (ASKOM) olağan toplantısı yapıldı.

Edirne'de, özel bir tesiste düzenlenen ASKOM toplantısına, Edirne'nin yanı sıra Bursa, Kırklareli ve Tekirdağ'dan sağlık il müdürleri, yöneticiler ve çalışanlar katıldı.

"Acil sağlık hizmetlerini koordine etmek için bir aradayız"

Edirne İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, konuşmasında, "Yıl içerisinde farklı illerimizde bir araya geldik ama bölge koordinatör il olarak Edirne'mizde toplantıyı yapmanın mutluluğu içerisindeyiz. Malumunuz 20. Bölge Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'den oluşuyor. Bursa ve Çanakkale de bu dönem aramızda misafir olarak bulundular. İller arası hasta sevklerinde, yoğun bakım hasta sevklerinde yaşanabilecek birliktelikleri arttırmak, hastalarımızın daha rahat sevklerini sağlamak ve bu anlamda da her türlü acil sağlık hizmetlerini koordine etmek, iyileştirmek için toplantıda bir araya geldik. Yoğun bir çalışma tempomuz olacak. Bütün illerin sorumlu müdürleri, başhekimleri, sağlık yöneticileri aramızda bulunuyor. Tam anlamıyla acil sağlık hizmetlerimizi masaya yatıracağız. Kendi öz eleştirimizi yapacağız. Sağlık Bakanlığımızın hızlı, kaliteli, verimli çalışma temposuna bizler de her zaman daha iyi bir şekilde uymak için bu gibi toplantılarımızı düzenlemekteyiz" dedi.