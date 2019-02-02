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Edirne'de 21 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne’nin Keşan ilçesinde Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğünce 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğünce 21 düzensiz göçmen yakalandı.


Tekirdağ-İpsala yolu üzerinde M.E. yönetimindeki minibüsü durduran Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araç içerisinde yaptıkları kontrollerde Pakistan uyruklu 21 düzensiz göçmeni yakaladı. Düzensiz göçmenler idari işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.


Araç sürücüsü M.E., sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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