Edirne'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı

Edirne'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık'ın koltuğunu temsili olarak öğrencilere bırakması ile başladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 103. yılı büyük coşku ve heyecanla kutlandı. Kutlamalar Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık'ın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamında ziyaretleri kabul etmesi ile başladı.

Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı Başkanlığında Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu Müdürü Demet Fişek, Kırkpınar ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu'ndan Öğretmen Fenay Kafa, ve 6. sınıf öğrencilerinden Umay Ece Tosun, Rüzgar Bucak, Elis Minel Demirel tarafından Vali Kırbıyık, makamında ziyaret edildi.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, makam koltuğunu temsili olarak Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Umay Ece Tosun'a bıraktı. Vali Kırbıyık, sözü mesajları için temsili olarak vali koltuğuna oturan Tosun'a bıraktı.

Valilik makamına oturan 6. Sınıf Öğrencisi Umay Ece Tosun, bugünü kendilerine hem armağan, hem de emanet eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve onun önderliğinde savaşan herkese teşekkürlerini sundu. Vali Kırbıyık'ın makam koltuğuna oturan ortaokul öğrencisi Tosun, Edirne için düşündüğü projelerini anlattı.

“Minik öğrenci deprem felaketini unutmadı”

Edirne ile görüşlerini bildiren 6. sınıf öğrencisi Tosun, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlere de vurgu yaptı. Yaşanan deprem felaketinden dolayı çok üzüldüklerini ve çok etkilendiklerini söyleyen Tosun, depreme her zaman hazırlıklı olunması ve ona göre hareket edilmesi gerektiğini aktardı.

Özellikle Ramazan Bayramı dolayısıyla kentte trafik yoğunluğu yaşandığını belirten Tosun, konuyla ilgili İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar'ı arayarak sorunun çözümü için talimat verdi.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı, öğretmenler ve makamına ziyarete gelen öğrencilerle sohbet etti. Hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son bulan ziyaretin ardından Atatürk Heykeli önündeki törene geçildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Edirne'de de büyük bir coşku ve heyecan ile kutlandı. Edirne'de düzenlenen etkinlikler çerçevesinde Atatürk Heykeli önünde tören düzenlendi. 7'den 70'e bayrağını alan herkes tören alanına koştu.

Atatürk Heykeli'ne çelenk sunumu ile başlayan tören bando eşliğinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi. Kutlamalar Saraçlar Caddesi'nde kurulan platformda devam etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı, burada yaptığı konuşmada, 23 Nisan'ın Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olduğunu söyledi.

Şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi. Etkinlikte öğrencilerin gösterileri ilgiyle izlendi.

Törenin ardından Vali Kırbıyık, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak ve il protokolü etkinlikte yer alan stantları ziyaret ederek bilgi aldı. Yüz boyama etkinliğinin olduğu standı da ziyaret eden heyet, çocuklarla sohbet etti.