Edirne'de 26 kutu uyarıcı hap ve 479 doping ilacı ele geçirildi

Edirne'de, jandarma ekiplerince durdurulan bir aracın bagaj bölümünde ülkede üretimi ve satışı yasak olduğu tespit edilen piyasa değeri yaklaşık 97 bin 100 TL olan 26 kutu uyarıcı hap ve 479 kutu doping ilacı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Edirne İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda 02 Ekim 2020 günü Edirne İli Enez İlçesi Gaziömerbey mahallesinde şüpheli bir araç durduruldu. Söz konusu araçta yapılan aramada, bagaj bölümünde ülkede üretimi ve satışı yasak olduğu tespit edilen 26 kutu uyarıcı hap ve 479 kutu doping ilacı ele geçirildi. Bahse konu malzemelerin maddi değerinin 97 bin 100 TL olduğu tespit edildi. Soruşturma sürüyor.