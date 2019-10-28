Edirne'de 29 Ekim coşkusu çelenk sunumu ile başladı

Edirne'de, 29 Ekim Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan tören programları kapsamında, ilk tören Atatürk Anıtı önünde düzenlenen çelenk sunumu ile başladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 96. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunumu yapıldı. Törene, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Dündar Şahin Güngör, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, il protokolü, siyasi parti ve STK temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.