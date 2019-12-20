Edirne'de 30 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'nin Havsa ilçesinde, polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir panelvanda havasızlıktan boğulmak üzere olan Pakistan uyruklu 30 düzensiz göçmen çıktı. Göçmenlere organizatörlük yaptığı düşünülen 1'i Pakistan uyruklu toplam 5 kişi gözaltına alındı.

Edirne'nin Havsa ilçesinde panelvanda havasızlıktan boğulmak üzere olan 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine bir panelvan aracı durdurdu. Söz konusu araçta yapılan aramada, havasızlıktan boğulmak üzere olan Pakistan uyruklu 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, tamamlanan işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Pakistan uyruklu M.E. ile Türk vatandaşı C.U., M.A., D.K. ve K.B. isimli 5 kişi gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.