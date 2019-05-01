Edirne'de 4 milyon TL'lik uyuşturucu operasyonu

Gümrük Muhafaza ekiplerince uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında araç ve yükleri Türkiye'ye gelmeden analize tabi tutularak riskli görülenler detaylı olarak inceleniyor.

Bu kapsamda Türkiye'ye giriş yapmak üzere İpsala Gümrük Sahasına gelen bir tır boş olmasına rağmen şüpheli görülerek-ray taramasına yönlendirildi. Yapılan tarama sonucu aracın bazı bölümlerinde şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine detaylı olarak aranmasına karar verildi.

Dorsenin tahta bariyerlerine gizlediler

Narkotik dedektör köpekleri eşliğinde yapılan aramada, köpeklerin dorsenin tahta bariyerlerine tepki vermesi üzerine aracın sağ ve sol yan duvarlarında bulunan korkuluklar söküldü. Yapılan inceleme sonucu korkulukların iç kısımlarında 5 farklı bölüme gizlenmiş toplam 320 pakette 163 kilogram 637 gram uyuşturucu tespit edildi.

Analiz sonucunda skunk tipi esrar olduğu anlaşılan uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon lira olduğu belirlendi. Konu ile ilgili araç sürücüsü gözaltına alınırken, soruşturmaya çok yönlü devam ediliyor.