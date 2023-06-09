Edirne'de 400 adet karides ve uyuşturucu madde ele geçirildi

Edirne'de kaçakçılık ve uyuşturucu madde ticareti yapan iki kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğünce son bir hafta içerisinde kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri çerçevesinde 400 adet karides, 2 gram kokain ele geçirildi. 2 şüpheli hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

Kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadeleye yönelik faaliyetlere, yine halkın desteği ile daha güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edileceği belirtildi.