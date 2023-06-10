Edirne'de 462 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 57 şüpheli gözaltına alındı

Edirne'de son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 462 kilo 777 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 57 şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı.

Edirne'de İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Gümrük Muhafaza ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu madde ile mücadele operasyonları çerçevesinde son bir haftada 340 kilo 711 gram esrar, 64 kilo 7 gram ecstasy, 57 kilo 608 gram kokain, 223,5 gram metamfetamin, 219,7 gram skunk, 8,78 gram eroin, 59 adet sentetik ecza hap ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyonlarda toplamda 57 şüpheli gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.