İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Edirne'de 5 bin 650 litre sahte içki ele geçirildi

Edirne’de, jandarma ekiplerince düzenlenen çalışmalarda 2 farklı ikamette yapılan aramalarda piyasa değeri 170 bin TL olduğu düşünülen 5 bin 650 litre sahte şarap ele geçirildi.

Edirne'de, jandarma ekiplerince düzenlenen çalışmalarda 2 farklı ikamette yapılan aramalarda piyasa değeri 170 bin TL olduğu düşünülen 5 bin 650 litre sahte şarap ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Edirne İl Jandarma Komutanlığınca Uzunköprü ilçesinde sahte şarap üreterek satışının yapıldığı tespit edildi. Şüpheli şahıslar hakkında adli makamlarca gerekli izin alınmasına müteakip bir şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada bidonlar içerisinde bin 550 litre sahte şarap ele geçirildi. Diğer şüpheli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada ise bidonlar içerisinde 4 bin 100 litre sahte şarap olmak üzere toplamda maddi değeri 170 bin TL olduğu değerlendirilen 5 bin 650 litre sahte şarap ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.