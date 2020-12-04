Edirne'de 5 bin 650 litre sahte içki ele geçirildi

Edirne'de, jandarma ekiplerince düzenlenen çalışmalarda 2 farklı ikamette yapılan aramalarda piyasa değeri 170 bin TL olduğu düşünülen 5 bin 650 litre sahte şarap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Edirne İl Jandarma Komutanlığınca Uzunköprü ilçesinde sahte şarap üreterek satışının yapıldığı tespit edildi. Şüpheli şahıslar hakkında adli makamlarca gerekli izin alınmasına müteakip bir şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada bidonlar içerisinde bin 550 litre sahte şarap ele geçirildi. Diğer şüpheli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada ise bidonlar içerisinde 4 bin 100 litre sahte şarap olmak üzere toplamda maddi değeri 170 bin TL olduğu değerlendirilen 5 bin 650 litre sahte şarap ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında soruşturma sürüyor.