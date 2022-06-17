Edirne'de 55 bin 417 öğrenci karne heyecanı yaşadı

Edirne'de okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki 55 bin 417 öğrenci bugün karnelerini alarak yaz tatili için ilk adımı attı. Edirne'de İnönü Okulu'nda düzenlenen karne törenine katılan Vali Yardımcısı Ali Uysal öğrencilere iyi tatiller diledi.

Edirne'de İnönü Okulu'nda düzenlenen karne törenine katılan Vali Yardımcısı Ali Uysal öğrenciler tarafından çiçek ile karşılandı. 2021-2022 eğitim öğretim yılı sona erdi, öğrenciler karne almanın heyecanını yaşadı. Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, sınıflardaki öğrencilerle tek tek ilgilenerek karnelerini takdim etti.

Edirne'de 2021 - 2022 eğitim-öğretim yılı ikinci döneminde okul öncesinde 6 bin 740, ilkokulda 16 bin 865, ortaokulda 15 bin 774 ve ortaöğretimde 16 bin 38 olmak üzere toplam 55 bin 417 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, öğrencilere iyi tatiller dilerken, lise son sınıf öğrencileriyle mezunlar için yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı yaşayacak öğrencilere de başarılar diledi.

Başarılı olan ve ilk üç sırada yer alan öğrencilere plaket verildi. Karne alacağı için heyecanlı olduğunu belirten öğrencilerden Almina Kaya, okuldan ayrılacağı için de aynı zamanda biraz üzgün olduğunu aktardı. Öğrencilerden Elif Yılmaz, karnesine kavuştuğu için heyecanlı ve mutlu olduğunu söyledi.