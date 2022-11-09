İhlas Haber Ajansı

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Edirne'de 5'inci kattan düşen tıp öğrencisi ağır yaralandı

Edirne’de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi, kaldığı 5’inci kattaki evin balkonundan düşerek ağır yaralandı.

Edirne'de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi, kaldığı 5'inci kattaki evin balkonundan düşerek ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre olay, Edirne Fatih Mahallesi'nde Şehit Cengiz Karaca Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Kaldığı evin balkonunda dengesini kaybeden 20 yaşındaki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi A.E.E, 5'inci kattan düşerek ağır yaralandı. Üniversite öğrencisini yerde kanlar içinde gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.


Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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