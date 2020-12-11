İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Edirne'de 703 bin TL'lik cinsel içerikli kaçak hap ve jel ele geçirildi

Edirne’de, jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda bir şahsın evinde ve aracında yapılan aramada, maddi değeri 703 bin TL olduğu değerlendirilen 72 bin 582 adet çeşitli markalarda cinsel içerikli hap ve 18 bin 36 adet jel ele geçirildi.

Edirne'de, jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda bir şahsın evinde ve aracında yapılan aramada, maddi değeri 703 bin TL olduğu değerlendirilen 72 bin 582 adet çeşitli markalarda cinsel içerikli hap ve 18 bin 36 adet jel ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Edirne İl Jandarma Komutanlığınca, Edirne merkez ilçesinde şüpheli bir şahsın cinsel gücü artırıcı hapları pazarladığı bilgisi alındı. Harekete geçen ekipler, adli makamlarca gerekli izinlerin alınmasının ardından 10 Aralık 2020 tarihinde şüpheli şahsın ev, eklentileri ve aracında yapılan aramada maddi değeri 703 bin TL olduğu değerlendirilen 72 bin 582 adet çeşitli markalarda cinsel gücü artırıcı hap ve 18 bin 36 adet cinsel gücü artırıcı jel ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.