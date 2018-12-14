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Edirne'de 72 şişe kaçak içki yakalandı

Edirne’nin Keşan ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı operasyonda bir araçta 72 şişe kaçak içki ele geçirdi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı operasyonda bir araçta 72 şişe kaçak içki ele geçirdi.


Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir araçta 72 şişe kaçak içki ele geçirildi. Aracın bagajında bulunan içkilerle birlikte emniyete getirilen A.D., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. 72 şişe içkiye ise el konuldu.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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