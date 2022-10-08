Edirne'de 81 adet kaçak içki ele geçirildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekipleri tarafından gümrük kaçağı içki satışı yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 81 adet içki ele geçirildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Keşan ilçesi Büyükcami Mahallesi'nde ikamet eden B.Y. isimli şahsın evinde, iş yeri ve aracında arama yapıldı. Yapılan arama sonucu gümrük kaçağı olduğu belirlenen çeşitli markalardan toplam 81 adet içki ele geçirildi. Olayla ilgili B.Y isimli şahıs hakkında tahkikata başlandı.