Edirne'de adli yıl açılış töreni

Edirne'de, yeni adli yıl açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Edirne'de Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören Edirne Belediye Bandosu eşliğinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Edirne Baro Başkanı Avukat Alper Pınar, “2019-2020 adli yıl açılışı nedeniyle düzenlenen törene hoş geldiniz. Hepinizi şahsım ve barom adına saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Öncelikle, savunma ve hak arama özgürlüğünün yılmaz savunuculuğunu yaparken ebediyete intikal etmiş olan avukatlara, adalete ulaşma noktasında birlikte hareket ettiğimiz hakim ve savcılarımıza ve adalet personelimize Allah'tan rahmet diliyorum” dedi.

“Adaletin, hakkın yanındayız”

Pınar, “Adalet, hakkında insanlık tarihinden bu yana söz yazılan, insanların, toplumların ve devletlerin içselleştirmek zorunda olduğu bir duygudur. Adalet, Kutadgu Bilig de de aynı kavramlara işaret eder, Cicero'nun meşhur savunmasında da.. Adalet, insanın özünde ve ruhunda yaşar. Bizler, Adaletin, hakkın yanındayız. Halkımızın yanındayız, Hukukun yanındayız, Hukuk devletinin yanındayız ve bu kırmızı çizgilerden asla taviz vermeyiz. Sizleri, yeni adli yılda da bu ilkelere sahip çıkmaya, bu uğurda mücadele etmeye, tüm zor koşulların üstesinden gelerek, adaleti, adil yargılanma ilkesinden ayrılmadan, en makul sürede bulmaya davet ediyorum. Yeni adli yıl kutlu olsun. Hayırlı olsun” dedi.

Törene, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Adalet Komisyonu Başkanı Gökan Yaldız, Edirne Barosu Başkanı Av. Alper Pınar, İdare Mahkemesi Başkanı Yaşar Erdem, Başsavcı Vekili Eşref Çağdaş Bal, çok sayıda hakim, avukat, adliye çalışanı katıldı.

Öte yandan, yeni adli yıl açılışı törenleri dolayısıyla özel harekat ekiplerinin de bölgede geniş güvenlik tedbirleri alması dikkat çekti.