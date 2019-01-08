Edirne'de ‘Adrianoupolis' tartışmaları

Edirne'de, Türk, Yunan, Bulgar Dostluk Grubu Derneği (TUYUB) Başkanı Önder Akdağ, bir süredir kamuoyunda ve basında yer alan Edirne isminin afişlerde ‘Adrianoupolis' olarak yazılmasıyla ilgili konuştu.

Türk, Yunan, Bulgar Dostluk Grubu Derneği (TUYUB) binasında düzenlediği basın toplantısında konuşan Akdağ, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan tarafından komşu ülke Yunanistan ve Bulgaristan halklarının yeni yıl kutlaması için astırdığı afişlerde Edirne isminin "Adrianoupolis" olarak yazılmasının çeşitli tartışmalara yol açtığını söyledi.

"Komşu ilişkilerinde bazı jestler yapılabilir"

Akdağ, Türk, Yunan, Bulgar Dostluk Grubu Derneği olarak dostluk ilişkilerinde bazı jestlerin yapılabileceğini hatırlatarak, "Bu tartışmaların uzatılıyor olması, bizlere hiçbir şey kazandırmayacağı gibi ülke ekonomisine ve Edirne ekonomisine zarar vereceğini düşünüyoruz. Bir alışveriş trafiği var. Bu anlamda da belediyenin, valiliğin ve turizm müdürlüğünün oluşturduğu çağrı merkezi gibi birçok yerde, Edirne'nin isminin Yunanca ya da Bulgarca anılmış olmasından dolayı bunun bir sıkıntı olduğunu düşünmüyoruz. Komşuluk ilişkileri içerisinde yapılan bir jest olarak düşünüyoruz. Hiç kimsenin Edirne'yi ya da ülkemizin başka bir yerini, başka birisine vermesi gibi bir durum söz konusu olamaz, bunun karşısında ilk duracak kişi biz oluruz" dedi.