Edirne'de ağustos ayında 652 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ağustos ayında Edirne'de 652 konut satışı yapılarak, Türkiye konut satışı sırlamasında 47'nci sırada yer aldı.

Türkiye genelinde konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,7 azalarak 123 bin 491 oldu. 652 konut satışı ile Türkiye'deki toplam konut satışlarının yüzde 0,5'i Edirne'de gerçekleşmiş olup en çok konut satışı gerçekleştirilen iller arasında 47'nci sırada yer almıştır. Konut satışlarında İstanbul 18 bin 485 konut satışı ve yüzde 15,0 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 9 bin 736 konut satışı ve yüzde 7,9 pay ile Ankara, 6 bin 395 konut satışı ve yüzde 5,2 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 41 konut ile Hakkâri 63 konut ile Ardahan ve 101 konut ile Bayburt oldu.

“Edirne'de ipotekli konut satış sayısı 168 olarak gerçekleşti”

Edirne'de toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 28,8 ile 8'nci sırada yer aldı. Edirne ili Türkiye'deki ipotekli konut satışlarındaki yüzde 0,8'lik payı ile 36'ncı sırada yer aldı. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,0 azalış göstererek 22 bin 168 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde18,0 olarak gerçekleşti. Ocak ve ağustos döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 39,1 artışla 211 bin 631 oldu.

“Edirne'de 484 konut el değiştirdi”

Edirne'de diğer satış türleri sonucunda 484 konut el değiştirdi. Edirne'de toplam konut satışları içinde diğer satış türlerinin payı yüzde 74,2'dir. Edirne diğer konut satış türlerinde Türkiye'deki konut satışlarından yüzde 0,5'lik pay alarak 49'ncu sırada yer aldı. Türkiye genelinde diğer konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,1 azalarak 101 bin 323 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 82,0 olarak gerçekleşti. Ocak ve ağustos döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,7 artışla 732 bin 160 oldu.

“Edirne'de 652 konut satışının, 208'i ilk satış, 444'ü ise ikinci el satış olarak gerçekleşti”

Türkiye genelindeki 123 bin 491 konut satışının 39 bin 025'i (yüzde 31,6) ilk satış, 84 466'sı ise (yüzde 68,4) ikinci el satış olarak gerçekleşmiştir. Edirne'de ise 652 konut satışının 208'i (yüzde 31,9) ilk satış, 444'ü ise (yüzde 68,1) ikinci el satış olarak gerçekleşti.