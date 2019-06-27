Edirne'de akıl almaz kaza

Edirne'de, karşı yönden gelen tır aracının dorsesine yandan çarpan bir aracın sol ön lastiği koptu. İçerisinde iki kişinin bulunduğu Romanya plakalı araç yaklaşık 1 kilometre mesafe 3 tekerlekle seyir ederek durabildi. Kazada, araç içerisinde bulunan 2 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı güzergâhında Lalapaşa ilçesi Hasan Ağa Köyü mevkiinde, meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Romanya'dan Türkiye'ye tatile gelen sürücü Georgia Banica ve eşi B 98 EVT plakalı araçları ile Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. İddiaya göre, Banica yönetimindeki araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek, karşı yönden gelen Birol Tıknaz idaresindeki 39 TA 774 plakalı tır aracının dorsesine yandan çarptı.

3 tekerlekle 1 kilometre gitti

Çarpmanın etkisi ile Georgia Banica ve yanında bulunan eşi hafif yaralanırken, aracın ön sol lastiği ve lastik sistemi tamamen koparak yola savruldu. Tır aracının dorsesinde bulunan lastiklerde ağır hasar meydana geldi. Ön sol lastiği kopan araç yaklaşık 1 kilometre mesafe daha 3 tekerlek üzerinde seyrederek, durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis, 112 sağlık ekipler, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından tedbir amaçlı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tır sürücüsü Birol Tıknaz'da kazanın etkisi ile fenalık geçirdi ve yine ambulansla tedbir amaçlı Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, araçlarda ciddi maddi hasar oluştu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.