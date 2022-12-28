Edirne'de alkollü sürücülerin ehliyetlerine el konuldu

Edirne İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince kentin çeşitli noktalarında denetim gerçekleştirildi. Denetim noktasına gelen araçları tek tek durduran ekipler, sürücülerin evraklarını kontrol etti. Ekipler, alkollü olduğu şüphesi ile bazı sürücülere alkolmetre ile ölçüm yaptı. Alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücülerin ehliyetine 6 ay süreyle el konularak, bin 825 lira idari para cezası uygulandı.