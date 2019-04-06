Edirne'de altyapıda ikinci etap başlıyor

Gürkan, "Altyapı çalışmalarımızın ilk etabında bin 208 metre içme suyu şebeke hattı döşendi, 27 sitenin de abone bağlantıları tamamlandı. Kazı çalışmalarında bozulan yerlerde asfaltla üst kaplama yapılarak tamir edildi" dedi.

Gürkan, 2014 yerel seçimlerinden Edirne halkına vadettiği en önemli sözlerinden biri olan altyapı çalışmalarına 22 Şubat 2019 tarihinde en sorunlu mahalle olan Kocasinan Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nden başladı. Kocasinan Mahallesi'nde başlatılan altyapı çalışmalarında birinci etap tamamlandı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, altyapıda ikinci etaba geçtiklerini belirterek, "Kocasinan Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nden başlatılan altyapı çalışmalarının ilk etabında toplam bin 208 metre içme suyu şebeke hattı döşendi. Çalışmalar kapsamında da 27 sitenin abone bağlantıları gerçekleştirildi. Kocasinan Mahallesi'nde toplam 12 bin metre içme suyu şebekesi değiştirilecek" diye konuştu.

Başkan Gürkan, içme suyu şebekesi değiştirilen noktalarda üstyapı için çalışmaların da başladığını belirterek, "Ekiplerimiz içme suyu şebekesinin tamamlandığı yerlerde asfaltla üst kaplama yapılarak bozulan yerlerin tamiratını yapıyor" diye konuştu.

Edirne'de 82 bin su abonesinin olduğunu belirten Gürkan, "Çalışmalar kapmasında 380 kilometre içme suyu şebeke hattı döşenecek, evlerin abone bağlantısı yapılacak. 3 yıl içerisinde Edirne'nin hem altyapısı hem de üstyapısı tamamlanacak. Yeni Toki Kavşağı'ndan Mevlana Camii'ne; İlhami Ertem Lisesinden Kasap Deresi'ne; İstasyon'dan Kirişhaneye doğru yağmur suyu toplama kanalları için çalışmalarımız da önümüzdeki günlerde başlıyor. Bu çalışmamızın ardından da kanalizasyona başlayacağız" dedi.