İhlas Haber Ajansı

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Edirne'de anız yangını

Edirne’de çıkan anız yangını büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edirne'de çıkan anız yangını büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre yangın, Edirne Kapıkule yolu mevkiinde anız yangını çıktı. Yoğun dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine yangının çıktığı bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangına bir süre müdahale eden ekipler daha fazla büyümeden kontrol altına alarak, soğutma çalışmaları yaptı.

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