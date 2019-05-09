Edirne'de Anneler Günü etkinliği

Edirne Belediyesi, 12 Mayıs Anneler Günü nedeniyle, Hem Kent Müzesi'nde, hem de Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi'nde 2 ayrı etkinlik düzenleyecek.

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğtul Tanrıkulu, etkinlikler kapsamında çocukların anneleriyle güzel ve unutamayacakları bir gün yaşamalarını hedeflediklerini söyledi. 12 Mayıs Pazar günü saat 14'te aynı anda hem Edirne Belediyesi Kent Müzesi'nde, hem de Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi'nde yapılacak etkinliklerde çocukların anneleri için boyayarak hazırlayacakları saksılara canlı çiçek ekerek hediye edeceklerini belirten Tanrıkulu, “Annelerimiz gerçekten çok önemli. Bütün annelerin ya da annelik duygusu taşıyan tüm kadınların tek bir arzusu var. Çocukları hep mutlu olsun, güzel yaşasın isterler. Biz de bu anlamda Edirne Belediyesi olarak Edirne Kent Müzesi ve Hasan Ali Yücel Çocuk Müzemizde bir etkinlik planladık. Çocuklarımız anneleri için kendi elleri ile bir hediye yapacaklar. Kendi elleri ile birlikte yapacakları çiçek saksılarını annelerine sunacaklar. Boyalarımız, kurdelelerimiz ve çeşitli süs malzemeleri kullanacaklar. Daha önce bahar tacı etkinliğimiz olmuştu ve farklı birçok motif ortaya çıkmıştı. Bu etkinliğimizde de enteresan ve güzel çiçek saksıları çıkacağına inanıyorum. Çocuklarımızdan annelerine güzel bir hediye olacak” dedi.

Etkinlik sırasında çocukların anneleri ile birlikte hoş zaman geçireceklerine inandıklarını ifade eden Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, etkinlikte kullanılacak malzemelerin Edirne Belediyesi tarafından verileceğini söyleyerek, “Etkinlik süresince çocuklarımız aileleri ile müzelerimizi de ziyaret etme fırsatı bulacak. Görevli arkadaşlarımız onlara her konuda yardımcı olacak. Tüm çocuklarımızı anneleri ile birlikte bekliyoruz” şeklinde konuştu.