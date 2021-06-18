Edirne'de aşılama hız kesmeden devam ediyor

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Uzunköprü'de kapalı yüzme havuzu programı sonrasında yaptığı açıklamada, aşılamanın yoğun şekilde devam ettiğini ifade etti.

Edirne'de aşılamada yüksek oran yakalanmasıyla çeşitli çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Vali Ekrem Canalp, aşılama başladığından beri hem köylerde hem de Edirne'de aşı çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

Vatandaşların randevu aldıklarını ve randevularını kaçıranlara yardımcı olduklarını açıklayan Vali Canalp, "Aşılama ile ilgili bilgi ihtiyacı olan vatandaşlarımıza da arkadaşlarımız bilgilendirmede bulundular. Kent merkezimizde yapılan bilgilendirmenin çok faydasını gördü" dedi.

Edirne'nin aşılamada nüfus ve doz oranı kıyasla birinci il olduğunu ifade eden Vali Canalp, "100 bin kişiye düşen aşılama oranlarına baktığımızda, Edirne yine Türkiye'de 100 bin kişiye düşen aşılama oranlarında en yüksek olan ildir. Ama bu bizim için bir yarış değil. Önemli ve kıymetli olan nokta mümkün mertebe çok daha fazla insanın aşılanıyor olmasıdır" ifadelerini kullandı.

Hastalarla ilgili de bilgi veren Vali Canalp, "Yoğun bakımlara giden insan sayısı, entübe olan insan sayısı düşüyor. Ve en önemlisi kaybettiğimiz insan sayısı düşüyor, kurtardığımız insan sayısı artıyor. Canları kurtarmakla aşılamayı artırmak arasında doğrusal bir orantı var. Ne kadar aşılama yaparsak o kadar çok insanımızı kurtarmış olacağız. Edirnelilere teşekkür ediyorum. Türkiye'de bu şekilde bir birincilik çıktıysa bunun en önemli sebebi Edirnelilerdir. Edirnelilerin bilinç düzeyidir. Edirneliler çok bilinçli insanlar olduğu için çok yüksek bir hassasiyet gösterdikleri için Edirneliler, Edirne'yi Türkiye'nin şampiyonu yaptılar" şeklinde konuştu.