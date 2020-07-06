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Edirne'de avukatlardan ‘Çoklu baroya hayır' protestosu

Edirne’de, avukatlar TBMM’de halen görüşülen ‘çoklu baro’ yasa teklifini protesto etmek amacıyla bir araya geldi.

Edirne'de, avukatlar TBMM'de halen görüşülen ‘çoklu baro' yasa teklifini protesto etmek amacıyla bir araya geldi. Maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat eden avukatlar, protesto yürüyüşü gerçekleştirdi.


Edirne Barosu Başkanlığı tarafından organize edilen ‘çoklu baroya hayır' yürüyüşü Edirne'nin Saraçlar Caddesi'nden başlayıp Atatürk Anıtı önünde sona erdi. Maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek, protesto faaliyeti, emniyet güçlerinin nezaretinde sorunsuz olarak tamamlandı.



“Amacımız üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil”


Edirne Baro Başkanı Avukat Alper Pınar, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirdikleri, yürüyüş sonrası yaptığı basın açıklamasında, “Amacımızın üzüm yemek olduğunu, bağcıyı dövmek olmadığını; savunmaya karşı, hukuka, adalete, barolara karşı, yöneltilen bu hukuksuz yaklaşım noktasında bugün göstermiş olduğumuz faaliyete, gösterdikleri anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz. Burada görevli bulunan değerli emniyet mensuplarımıza da bu faaliyetin esenliği için göstermiş olduğu çabadan dolayı ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

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