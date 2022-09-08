Edirne'de ayçiçek yüklü traktörle, hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Edirne'de ayçiçeği hasadı yapan çiftçi, traktörüne yüklediği mahsulü depoya götürürken hafif ticari araçla çarpıştı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Abalar Köyü mevkiinde meydana geldi. Tarlasında ayçiçeği hasadı yapan Levent Doğaç, traktörüne yüklediği ayçiçeklerini depolama tesisine götürmek için yolun karşısına geçmek isterken, yolda seyir halinde olan hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle römorkta yüklü olan çekirdekler yola savruldu.

Levent Doğaç idaresindeki 39 AC 165 ay çekirdeği yüklü traktörle, İdris Ardıç yönetimindeki 59 ADG 503 plakalı hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Diğer çiftçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından traktör sürücüsü Levent Doğaç ve oğlu Egemen Doğaç ile hafif ticari araç sürücüsü İdris Ardıç Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çevredeki vatandaşlar ise kazayı gördükleri anda yardıma koştuklarını ifade etti.