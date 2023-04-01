Edirne'de baba ve kızının yaralandığı kaza anı kamerada

Edirne'de iki otomobilin çarpışması sonucu baba ve kızı yaralanırken, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Edirne Nişancıpaşa Mahallesi Bağlar Sokak'ta meydana geldi. G.T. yönetimindeki 22 B 206 plakalı hafif ticari araç ile K.G. idaresindeki 22 ABV 028 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden G.T. kontrolündeki hafif ticari araç, park halindeki otomobillere ve bir fırının duvarına çarparak durabildi. Kazanın yaşandığı anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan G.T. ile kızı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.