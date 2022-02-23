Edirne'de badem ağaçları çiçek açtı

Edirne’de hava sıcaklığının artmasıyla badem ağaçları rengarenk çiçek açtı.
Edirne'de hava sıcaklığının artmasıyla badem ağaçları rengarenk çiçek açtı.
Edirne'de hava sıcaklığının 15 derecenin üzerinde seyretmesiyle birlikte badem ağaçları çiçek açmaya başladı. Mart ayının son günlerinde tomurcuklanıp çiçek açması beklenen badem ağaçlarının çoğu yalancı bahara aldanıp Şubat ayında çiçek açtı. Rengarenk çiçekler açan badem ağaçları güzel görüntüler oluşturdu. Badem ağaçlarının çiçek açmasını baharın müjdecisi olarak değerlendiren vatandaşlar, sevinç yaşadı.