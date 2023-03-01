Edirne'de badem ağaçları erken çiçek açtı

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Edirne'de, badem ağaçları zamanından önce çiçek açtı.

Edirne'de hava sıcaklığının 15 derecenin üzerinde seyretmesiyle birlikte badem ağaçları çiçek açmaya başladı. Mart ayının son günlerinde tomurcuklanıp çiçek açması beklenen badem ağaçlarının çoğu, yalancı bahara aldanıp Şubat ayında çiçek açtı. Rengarenk çiçekler açan badem ağaçları güzel görüntüler oluşturdu.

Edirneli Levent Yaçı, "Edirne'de artık dört mevsim göremiyoruz, bu gerçekten acı bir tablo. Barajlarda suyumuz kalmadı, badem ağaçları erken çiçek açtı. Seneler öncesi ayazla birlikte çok kar yağışı oluyordu ama şimdi yok, gidişat iyi değil" açıklamasında bulundu.